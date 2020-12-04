Евро упал ниже психологической отметки

Курс рубля увеличивает темпы роста к евро, отвоевывая у него психологический уровень 90 рублей, на фоне наметившегося ослабления европейской валюты на форексе по отношению к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.57 мск снижается на 29 копеек, до 74,16 рубля, курс евро — на 37 копеек, до 90,03 рубля, следует из данных Московской биржи. А минутами ранее евро опускался до 89,98 рубля.

На форексе европейская валюта снижается в пределах 0,05%, до 1,2136 доллара, а ранее в течение дня она дорожала до 1,2178 доллара.