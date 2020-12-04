Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.29
90.23
90.24
Прогноз
07.12 – 14.12
$
75.37
89.92
Индексы и котировки Brent
49.06
+0.00 Золото
1832.59
–0.56 РТС
1339.41
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.12
1.2162
+0.0283
19.11
1.1879
01.12
23.11
09.11

Евро упал ниже 90 рублей 

Прайм 1 час назад
Евро упал ниже психологической отметки
Фото: РИА Новости
Курс рубля увеличивает темпы роста к евро, отвоевывая у него психологический уровень 90 рублей, на фоне наметившегося ослабления европейской валюты на форексе по отношению к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.57 мск снижается на 29 копеек, до 74,16 рубля, курс евро — на 37 копеек, до 90,03 рубля, следует из данных Московской биржи. А минутами ранее евро опускался до 89,98 рубля.
На форексе европейская валюта снижается в пределах 0,05%, до 1,2136 доллара, а ранее в течение дня она дорожала до 1,2178 доллара.
Видео дня. Эксперты рассказали о подорожании повседневных товаров в РФ
Прайм: последние новости
Курс доллара упал ниже 74 рублей Курс доллара упал ниже 74 рублей Новак обозначил долю России в общем росте добычи ОПЕК+ Новак обозначил долю России в общем росте добычи ОПЕК+ Средневзвешенный курс доллара снизился до 74,25 рубля Средневзвешенный курс доллара снизился до 74,25 рубля
Рынки , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение