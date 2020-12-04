Евро упал ниже психологической отметки

Курс рубля наращивает темпы роста к единой европейской валюте и отвоёвывает у него психологический уровень 90 рублей. Это происходит на фоне наметившегося ослабления евро на форексе по отношению к доллару.

Согласно данным Московской Биржи, курс доллара расчётами «завтра» на 16:57 мск терял 29 копеек, достигал отметки в 74,16 рубля, курс евро снижался на 37 копеек — до 90,03 рубля. Немного ранее европейская валюта доходила до уровня в 89,98 рубля.

На форексе евро теряет около 0,05%, достигая $1,2136, а в течение дня он дорожал до $1,2178.

Ранее NEWS.ru писал, что курс доллара к рублю опустился на 0,68% и стал ниже 74 рублей. В последний раз американская валюта дешевела до этого уровня 2 сентября.

По мнению экспертов, после решений ОПЕК+ рубль отыгрывает приближение к стоимости нефти. Решения ОПЕК+ повлияли на рост нефтяных котировок к максимумам с марта. Так, сорт нефти Brent сейчас прибавляет до $48,8 за баррель. Растут по отношению к доллару и «развивающиеся» валюты, на этом фоне американская валюта выглядит слабой.