Какой курс доллара ждать к концу года

Тенденция последнего времени на валютном рынке — сохранение курса на уровне 75-76 рублей за доллар при незначительных колебаниях в ту или иную сторону. Такая ситуация сохранится как минимум до конца года, прогнозирует эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев

Как сообщалось, в пятницу по данным на 16:10 курс доллара опустился ниже 74 рублей впервые со 2 сентября . Так, курс американской валюты снизился на 48 копеек и составил 73 рубля 98 копеек. Евро торговался за 90 рублей 5 копеек.

"Есть фундаментально обоснованный курс рубля — 75-76 рублей за доллар. Мы видим укрепление рубля по отношению к доллару или, наоборот, его ослабление. Несколько дней доллар может укрепляться, а потом несколько дней снижаться. Нет оснований принимать за тенденцию эти размашистые колебания вокруг фундаментальных значений курса. Все остальное — колебания вокруг этой точки, которые складываются под влиянием каких-то конъюнктурных факторов", — сказал аналитик в комментарии РИА Новости Крым.

Беляев отметил, что в нынешней ситуации на укрепление рубля повлияла не только новая сделка ОПЕК+, но и ряд других факторов.

"В данном случае сложились два фактора: нефтяной и информационно-психологический, заключающийся в неопределенности ситуации в США после президентских выборов. Эта ситуация дает неуверенность относительно доллара и укрепления рубля", — пояснил эксперт.

Кроме того, по мнению Беляева, не стоит сбрасывать со счетов действия спекулянтов на российском валютном рынке.

"Спекулянты действуют согласовано и синхронно по отношению к курсу рубля и доллара.

Они действуют не за и не против рубля, они работают в направлении размашистых колебаний. Потому что прибыль делается на этой курсовой амплитуде. Спекулянты заинтересованы в том, чтобы рынок раскачивался. Мы видим, что сейчас им это в известной мере удается", — отметил он.

По мнению специалиста, курс доллара сохранится в коридоре 75-76 рублей до конца этого года.

"Он может быть чуть с полюсом или минусом в районе одного рубля, но это все будет корректироваться. Если рубль будет дешеветь по отношению к доллару в течение некоторого времени, то потом он будет отыгрывать позиции. Но чем больше курс отклоняется в одну сторону, тем больше по инерции он проскакивает в другую, противоположную точку. Спекулянтам это очень выгодно. Чем сильнее эти "качели" раскачиваются, тем лучше себя чувствуют спекулянты", — полагает Беляев.