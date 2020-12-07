Фондовые рынки АТР снижаются

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в понедельник на фоне новостей об очередных санкциях США в отношении чиновников из Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.30 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,66% — до 3421,85 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,09%, до 2299,65 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,69%, до 26382,06 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,06% — до 2733,14, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,42%, до 6662,2 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,81% — до 26534,28 пункта.
Агентство Рейтер в понедельник сообщило, что власти США планируют ввести санкции в отношении примерно 14 чиновников Китая из-за дисквалификации членов Законодательного собрания Гонконга.
"Одна вещь, которая беспокоит рынок, — это то, что во время своего "выхода из офиса" Трамп будет искать возмездия в отношении Китая. И эта новость отзывается в этих опасениях", — прокомментировал агентству Рейтер аналитик IG Markets Кайл Родда (Kyle Rodda).
В то же время аналитик заметил, что основное внимание рынков по-прежнему сосредоточено на новостях по вакцинам от коронавируса и переговорам по пакету поддержки экономики США, поскольку рынки осознают, что президентский срок Дональда Трампа истекает через шесть недель.
Участники торгов также обратили внимание на неоднозначную статистику из Китая. Так, экспорт КНР в ноябре вырос на 21,1% — до 268,07 миллиарда долларов, тогда как ожидался рост всего на 12%. В то же время импорт вырос только на 4,5%, до 192,6 миллиарда долларов, оказавшись значительно хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост на 7%.