Фондовые рынки АТР снижаются

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в понедельник на фоне новостей об очередных санкциях США в отношении чиновников из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.30 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,66% — до 3421,85 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,09%, до 2299,65 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,69%, до 26382,06 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,06% — до 2733,14, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,42%, до 6662,2 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,81% — до 26534,28 пункта.

Агентство Рейтер в понедельник сообщило , что власти США планируют ввести санкции в отношении примерно 14 чиновников Китая из-за дисквалификации членов Законодательного собрания Гонконга.

"Одна вещь, которая беспокоит рынок, — это то, что во время своего "выхода из офиса" Трамп будет искать возмездия в отношении Китая. И эта новость отзывается в этих опасениях", — прокомментировал агентству Рейтер аналитик IG Markets Кайл Родда (Kyle Rodda).

В то же время аналитик заметил, что основное внимание рынков по-прежнему сосредоточено на новостях по вакцинам от коронавируса и переговорам по пакету поддержки экономики США, поскольку рынки осознают, что президентский срок Дональда Трампа истекает через шесть недель.