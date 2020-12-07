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Золото дорожает на опасениях по коронавирусу 

Прайм 1 час назад
Золото дорожает
Фото: РИА Новости
Цена на золото в понедельник утром растет на фоне продолжающегося ухудшения ситуации с коронавирусом в мире, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.33 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,19%, или на 3,75 доллара, до 1843,75 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,05%, до 24,24 доллара за унцию.
Продолжение пандемии и новые карантинные ограничения в разных регионах мира постепенно перевешивают "вакцинный" оптимизм на рынках. Это поддерживает котировки золота как традиционного актива-убежища.
Особенно высокий прирост заболеваемости наблюдается в США. Показатель суточного прироста заражений уже несколько дней подряд превышает 200 тысяч. В субботу в стране был зафиксирован очередной суточный антирекорд — 227 тысяч новых случаев коронавируса. Отдельные американские штаты ужесточают карантинные меры. Так, в Лос-Анджелесе для жителей введена обязательная домашняя изоляция.
Некоторую поддержку ценам на драгметалл оказывает и геополитическая напряженность. Агентство Рейтер в понедельник сообщило об очередных готовящихся санкциях США против Китая. На этот раз санкции затронут примерно 14 китайских чиновников.
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