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​Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Банки.ру 4 часа назад
​Фондовые торги в РФ открылись в минусе
Фото: Reuters
Российские фондовые индексы в понедельник начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,04% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 183,46 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,26% и равнялся 1 353,9 пункта. На предстоящей неделе активность игроков может снизиться, полагает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать как умеренно негативные, отмечает он.

«Ведущие азиатские площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,2%. Также снижаются цены на нефть. На таком фоне в начале сессии ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что приведет к отступлению индекса Мосбиржи в район 3 170 пунктов», — комментирует эксперт.

В дальнейшем, в случае улучшения внешнего фона, российский рынок может перейти к восстановлению и отыграть утренние потери, допускает аналитик. Лучше рынка может выглядеть нефтегазовый сектор, несмотря на некоторую коррекцию в ценах на нефть, а также внутренние сектора на фоне стабильной ситуации в рубле.
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Рынки , Богдан Зварич , Московская биржа
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