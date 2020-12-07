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Азиатские фондовые биржи закрылись в основном в минусе 

Прайм 3 часа назад
Азиатские фондовые биржи закрылись в минусе
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись преимущественно снижением на опасениях относительно возможного обострения отношений между Китаем и США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,8%, до 3416,6 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,3%, до 2294,91 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,2%, до 26506,85 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,51%, до 2745,44 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднялся на 0,62%, до 6675 пунктов. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,76%, до 26547,44 пункта.
Давление на рынки оказали сообщения СМИ о новых возможных санкциях США против Китая. На этот раз санкции могут затронуть примерно 14 китайских чиновников. Трейдеры опасаются нового обострения отношений между двумя крупнейшими мировыми экономиками.
В то же время инвесторы обратили внимание на статистику из Китая, согласно которой объем экспорта страны в ноябре вырос на 21,1% в годовом выражении, а импорта — на 4,5%. При этом аналитики ждали роста экспорта на 12%, импорта — на 6,1%.
В том, что касается динамики японского рынка акций, то аналитики отмечают коррекционные настроения после уверенного роста ранее.

"Рынок был перегрет с тех пор, как 3 декабря Nikkei достиг максимума этого года. Несмотря на то, что настроения остаются устойчивыми, рынок, вероятно, останется в состоянии коррекции", — прокомментировал агентству Франс Пресс итоги торгов в Японии брокер Okasan Securities Синити Ямамото (Shinichi Yamamoto).

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