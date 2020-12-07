Рубль заметно укрепился с начала декабря. Стоит ли покупать валюту? 

Один из самых популярных вопросов россиян, пора ли покупать доллар, снова актуален. Цена входа для такой покупки с каждым днем все ниже. Рубль укрепляется, валюта дешевеет. Еще и новая сделка ОПЕК+ поддержала этот курс.

Текущее укрепление рубля носит скорее временный характер, считает главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин

Евгений Надоршин главный экономист ПФ «Капитал» «Мне кажется, что сейчас рынок несколько переоценивает. Рынок несколько оптимистично смотрит и на успехи соглашения ОПЕК+ и его влияние на цены на нефть, и на реакцию мировой экономики на вторую волну пандемии. К сожалению, мне кажется, та статистика, которая сейчас пока приходит в том числе по США, по многим европейским странах, по Китаю, в полной мере не отражает тот объем проблем, с которыми сталкиваются и столкнутся бизнесы в рамках второй волны. Мне кажется, что негативные новости еще впереди в части влияния пандемии на экономическую ситуацию. И у меня нет ощущения, что это хоть как-то сейчас заложено в ценах финансовых активов, валюты, сырья».

В итоге такие экономические последствия могут негативно сказаться на многих бизнесах, в первую очередь, ориентированных на потребителя, независимо от масштабов поддержки, которая будет оказана рядом крупнейших экономик, что в итоге негативно скажется на сырье и, как результат, на динамике развивающихся валют и рубля.

Предпосылок к значительному укреплению рубля не видит и заместитель генерального директора и аналитик Института национальной энергетики Александр Фролов

Александр Фролов заместитель генерального директора и аналитик Института национальной энергетики «С 2015 года курс рубля отвязан от цены на нефть, и мы даже видели парадоксальную, казалось бы, ситуацию в 2018 году, когда цены на нефть подошли к отметке 80 долларов за баррель, а рубль начал дешеветь. То есть у нас в марте 2018 года нефть активно дорожала, а рубль — активно дешевел, что, кстати, привело к росту рублевых цен на нефть, и буквально за месяц нефть подорожала на 1000 рублей. А почему так происходит? Потому что финансово-экономический блок правительства и Центробанк не заинтересованы в укреплении рубля, так как показатели эффективности их деятельности скорее входят в противоречие с ситуацией, которая может возникнуть, если рубль начнет сильно укрепляться. Более слабый рубль при достаточно высоких ценах на нефть дает нам хороший коэффициент, по которому высчитывается налог на добычу полезных ископаемых. С точки зрения финансово-экономического блока хорошо, когда налог на добычу полезных ископаемых в сумме больше? Безусловно».

Из этих аргументов получается, что покупка доллара не такая уж и плохая идея. Хотя справедливости ради стоит отметить, что есть эксперты, которые уверены, что в ближайшее время мы будем наблюдать рост курса рубля и он уже сильно не упадет. Исключение — глобальные катаклизмы. Инвестору остается выбрать, какой риск он готов принять — ослабление рубля или его укрепление.