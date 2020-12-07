Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.95
89.75
89.70
Прогноз
14.12 – 21.12
$
75.12
91.09
Индексы и котировки Brent
48.90
+0.37 Золото
1864.89
+0.44 РТС
1357.39
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
07.12
1.2149
+0.0310
23.11
1.1838
03.12
25.11
11.11

Дания намерена отказаться от добычи нефти 

Аргументы Недели 1 час назад
Дания намерена отказаться от добычи нефти
Фото: Reuters
Дания является одним из крупнейших производителей нефти на территории Европейского Союза. Несмотря на это власти государства заявили о сокращении объёмов добычи нефти, а через три десятилетия — полном отказе от полезных ископаемых.
Впервые датчане начали добывать нефть в своих территориальных водах в 1972 году. С того времени страна смогла приобрести статус нетто-экспортёра. Чиновники считают, что отказ от геологоразведочных работ не принесёт ущерба государству. Из-за пандемии в мире произошло стремительное сокращение использования углеводородов. Но в Дании сокращение доходов от реализации нефти началось ещё в 2011 году.
Руководство страны заложило в бюджет порядка 15 миллионов долларов на переобучение работников нефтяной отрасти. Нефтяные и газовые хранилища будут переоборудованы в резервуары для хранения углекислого газа. На фоне действий Дании, президент России Владимир Путин заявил об увеличении территории России в Арктике. В планы Москвы входит освоение хребта Ломоносова и территории Северного полюса. По мнению учёных, на данном шельфе могут располагаться значительные запасы нефти. Ранее некоторые участки в Арктике были спорными. На них помимо России претендовала и Дания. Однако из-за желания последней перестроить экономику на «зелёный лад» тема конкуренции в Арктике стала неактуальной.
Видео дня. В России расширят возможность использования ипотечных льгот
Аргументы Недели: последние новости
Экономист Михаил Беляев оценил ситуацию на валютном рынке Экономист Михаил Беляев оценил ситуацию на валютном рынке Челябинцам предложили написать юридический диктант Челябинцам предложили написать юридический диктант В Лондоне защитили быстрые covid-тесты В Лондоне защитили быстрые covid-тесты
Комментарии 2
Рынки , Владимир Путин , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение