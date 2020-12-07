Дания намерена отказаться от добычи нефти 

Дания является одним из крупнейших производителей нефти на территории Европейского Союза . Несмотря на это власти государства заявили о сокращении объёмов добычи нефти, а через три десятилетия — полном отказе от полезных ископаемых.

Впервые датчане начали добывать нефть в своих территориальных водах в 1972 году. С того времени страна смогла приобрести статус нетто-экспортёра. Чиновники считают, что отказ от геологоразведочных работ не принесёт ущерба государству. Из-за пандемии в мире произошло стремительное сокращение использования углеводородов. Но в Дании сокращение доходов от реализации нефти началось ещё в 2011 году.