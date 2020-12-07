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Нефть дешевеет на фоне COVID и напряженности между США и Китаем 

Прайм и ещё 3 3 часа назад
Нефть дешевеет из-за США и Китая
Фото: РИА Новости
Цены на нефть в понедельник вечером снижаются более чем на 1% на опасениях вокруг взаимоотношений США и Китая и росте случаев COVID-19, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.19 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,24% — до 48,64 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 1,34%, до 45,64 доллара за баррель.
В понедельник инвесторы обратили свое внимание на отношения между двумя крупнейшими потребителями нефти, США и КНР. Ранее Китай призвал США перестать вмешиваться в дела Гонконга на фоне новостей о новых санкциях.
Агентство Рейтер прежде сообщало, что власти США планируют ввести санкции в отношении 14 чиновников Китая из-за дисквалификации членов Законодательного собрания Гонконга.
Давление на цены на "черное золото" также оказывает продолжающийся активный рост случаев заражения коронавирусом, особенно в США.
Новые карантинные ограничения, вводимые отдельными штатами, грозят снизить потребление топлива и замедлить восстановление спроса. По данным университета Джонса Хопкинса на воскресенье, число новых случаев такого инфицирования в стране четвертый день подряд превышало отметку в 200 тысяч.

"Растущее число случаев заражения вирусом и сообщение Рейтера, свидетельствующее о том, что Соединенные Штаты готовят новые санкции в отношении китайских чиновников… перевесили позитивные настроения, вызванные новостями о вакцинах", — прокомментировал агентству Рейтер ситуацию на рынке старший рыночный стратег FXTM Хуссейн Саед (Hussein Sayed).

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