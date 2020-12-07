Страны G7 выступили за регулирование цифровых валют 

"Они обсудили текущие меры реагирования на меняющийся ландшафт криптоактивов и других цифровых активов, а также работу национальных властей по предотвращению их использования в злонамеренных целях и незаконной деятельности. В G7 существует решительная поддержка необходимости регулирования цифровых валют", — отмечается в заявлении.