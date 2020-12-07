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Страны G7 выступили за регулирование цифровых валют 

ТАСС и ещё 1 3 часа назад
Страны G7 выступили за регулирование цифровых валют
Фото: Reuters
Страны Группы семи (G7) решительно поддерживают необходимость регулирования цифровых валют. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Минфина США по итогам видеоконференции министров финансов и глав ЦБ стран "семерки", а также представителей Еврокомиссии и Еврогруппы, глав Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ).

"Они  обсудили текущие меры реагирования на меняющийся ландшафт криптоактивов и других цифровых активов, а также работу национальных властей по предотвращению их использования в злонамеренных целях и незаконной деятельности. В G7 существует решительная поддержка необходимости регулирования цифровых валют", — отмечается в заявлении.

Одной из центральных тем совещания стала борьба с распространением коронавируса нового типа. Как указали в американском ведомстве, "министерства финансов и центральные банки G7 поддерживают регулярные контакты и продолжают координировать своевременные и эффективные действия в ответ на пандемию COVID-19". В этом году они уже в 12-й раз провели консультации по ситуации вокруг пандемии и восстановлению мировой экономики.
Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован существенный спад в размере почти 4,4%, но она восстановится и вырастет на 5,2% в следующем году.
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Рынки , Казначейство США , Международный валютный фонд , ВОЗ , Всемирный Банк , Еврокомиссия , Минфин , Центральный банк России
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