Цены уходят в отрыв

Впервые с 2016 года реальная процентная ставка Банка России (ключевая ставка минус инфляция) стала отрицательной, сообщает KONKURENT.RU.

При ключевой ставке в 4,25% темпы роста потребительских цен в РФ достигли 4,4% по итогам ноября, сообщил в конце прошлой недели Росстат . В месячном выражении инфляция ускорилась почти вдвое — с 0,4% до 0,7% за счет девальвации и заметного ускорения в сегменте продуктов питания.

Продовольствие в ноябре подорожало на 5,8% год к году и 1,3% относительно октября. Месячные темпы роста цен стали максимальными с апрельского «шока», а накопленным итогом с начала года (5,1%) — рекордными за последние 5 лет.

С двузначной скоростью, согласно Росстату, взлетели цены на сахар (+65% год к году), подсолнечное масло (+23,8%), крупы, бобовые (+20,9%) и макароны (+10,8%).

«Ускорение роста цен было обусловлено по большей части ослаблением рубля (в 3 квартале подешевел к доллару на 11%) и неблагоприятными погодными условиями», — пишут аналитики Сбербанк CIB: выпуск сельхозпродукции в октябре обвалился 6,6%.

Как итог: потребительская инфляция превысила официальный прогноз Центробанка (4,3%) и вышла за пределы даже пессимистичных оценок аналитиков, при том что консенсус рынка составлял 3,9-4,2% на конец года.

В результате из группы стран с рекордно высокой реальной процентной ставкой Россия переместилась в категорию, где этот показатель ниже нуля — минус 0,15%. Среди развивающихся экономик отрицательную реальную ставку имеют на данный момент лишь Филиппины, Чили и Бразилия.

Наталия Орлова. До конца года инфляция ускорится до 4,5%, прогнозирует Сбербанк CIB, а значит разрыв между ключевой ставкой и индексом потребительских цен продолжит увеличиваться. Своего пика — в 5-5,5% — инфляция, вероятно, достигнет в первом квартале 2021 г., по мере того как производители и ретейлеры будут постепенно перекладывать свои затраты в ценники, говорит главный экономист Альфа-банка

Тот факт, что дорожает именно продовольствие, может иметь существенное влияние на инфляционные ожидания и потребительский оптимизм из-за большей чувствительности доходов к последствиям пандемии, пишут аналитики Росбанка

Переход ключевой ставки в отрицательную зону закрывает для ЦБ РФ возможности к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики, единодушны Альфа-банк, Сбербанк CIB и Росбанк.

По мнению Орловой, «окно» для нового снижения ключевой ставки откроется не раньше второй половины следующего года, когда инфляцию начнет тормозить эффект высокой базы. Проблемой для такого сценария может стать сектор услуг, где цены растут вдвое медленнее официальной потребительской инфляции на фоне сжатия спроса и обвала доходов населения.

«После завершения пиковой фазы пандемии и восстановления потребительской активности данная категория может продемонстрировать догоняющий рост вслед за продуктами питания и непродовольственными товарами», — пишет Росбанк.

Это, по мнению аналитиков банка, указывает на то, что пространство для снижения ставки в России исчерпано, и следующим шагом ЦБ РФ станет ее повышение до 4,5% годовых.

«Дополнительное снижение ставки может усилить отток капитала», — отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

За январь-октябрь из страны частным сектором было вывезено 44,4 млрд долларов — в 1,7 раза больше, чем за тот же период год назад.

С другой стороны, дешевые деньги по-прежнему нужны бюджету, сверстанному с дефицитом в 2,7 трлн руб. (на 2021 г., а также госкорпорациям, страдающим от крушения сырьевых доходов.

Снижение ключевой ставки в декабре до 4% не исключено, считает Мурашов: факторы «за» — это слабость экономики, стабилизация курса рубля и общий тренд на сохранение мягкой ДКП в других странах мира.