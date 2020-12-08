Курс евро готов обновить максимум 2020 года

Декабрь — традиционно очень непростой месяц для российской валюты. Если обычно на курс национальной валюты давят внутренние факторы, в том числе покупка долларов и евро гражданами, планирующими провести новогодние каникулы за рубежом, то в этом году большая часть причин относится к внешним факторам.

Специально для "Российской валюты" Руслан Пичугин, основатель закрытого инвестиционного клуба Frendex, назвал дополнительные факторы, влияющие на рубль, и не исключил обновления новых максимумов:

— Соглашение ОПЕК+, которое показало миру желание лидеров нефтяной отрасли более гибко регулировать цены на мировом уровне, стало сильным толчком для оптимизма. Это подтолкнуло цены на марку Brent до почти 50 долларов, а марка WTI стоила чуть менее 47 долларов в пятницу.

Однако уже сейчас обе марки теряют в среднем 0,8% и скорее всего снижение продолжится. Не в последнюю очередь это связано с действием нефтяников из США, для которых цена выше 40-45 долларов является тем уровнем, на котором они могут наращивать добычу. Если бы ОПЕК+ не повысили квоту добычи, этот объем на рынок поставили бы из США, если же опек нарастит в будущем добычу сильнее, то они сами снизят цену своим объемом.

Как итог — восходящий тренд на рынке нефти возможен только после завершения локдаунов по всему миру, а это пока выглядит маловероятным на дистанции в ближайшие 6-8 месяцев.

Ну и очевидно, что кроме цены на нефть у рубля нет других драйверов для роста. Все остальные факторы указывают на его ослабление.

Таким образом, если цена на нефть продолжит снижаться, или не станет расти выше 50 долларов за бочку марки Brent, то можно ожидать возвращения валютой пары USD/RUB к уровню 75,41 и далее к 76,44 до конца этого года, а возможно и в рамках этой недели.

За этот же период времени против евро цена может вернуться к уровню максимумов этого года, а к концу года можно будет увидеть тестирование отметок в 96 рублей за один евро.

Да и в целом рост курса евро против рубля в обозримом будущем выглядит более вероятным. Европа довольно неплохо переносит пандемию, а традиционная европейская дисциплинированность позволяет контролировать тепы распространения вируса. Такое положение вещей позволяет лучше функционировать экономике, хоть и в весьма сжатом формате. Особенно эта разница заметна с США, где каждый день устанавливаются новые антирекорды по заражениям.