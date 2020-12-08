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Нефть дешевеет на опасениях за спрос на фоне пандемии коронавируса 

Прайм 1 час назад
Нефть дешевеет
Фото: Reuters
Цены на нефть во вторник утром снижаются, инвесторы оценивают краткосрочные перспективы спроса на сырье в период пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.57 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,84% — до 48,38 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,74%, до 45,42 доллара за баррель.
Цены на нефть во вторник продолжают снижаться с максимальных показателей за многие месяцы. Новости о вакцине, которые вызвали бурный спрос на рисковые активы и снизили опасения за спрос сырья, утихают, уступая место новым беспокойствам вокруг эпидемиологической обстановки.
Особенно тяжелая ситуация с коронавирусом сложилась в США, где суточный прирост заразившихся превышает отметку в 100 тысяч. В субботу показатель составил 225 тысяч новых случаев, что оказалось новым рекордом прироста. Такой рост вынуждает власти отдельных штатов вводить дополнительные ограничения. Так, была введена дополнительная изоляция в крупных городах Калифорнии Лос-Анджелесе и Сан-Диего.

"Ситуация с пандемией продолжает оставаться разрушительной во многих частях США и Европы. Это сказывается на настроениях в отношении спроса в ближайшем будущем", — сказал агентству Рейтер глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лахлан Шо (Lachlan Shaw).

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