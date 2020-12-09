Предсказан курс рубля к Новому году

К концу 2020 года рубль имеет шанс укрепиться по отношению к доллару, считают эксперты, в лучшем случае — до 70 рублей.

На ситуацию будут влиять разные факторы, сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов.

Текущий месяц продемонстрировал значительное ослабление доллара к рублю. Напомним, что в ноябре 2020 года доллар США имел тенденцию подниматься выше 80 рублей. Однако декабрь показывает другое движение — американская валюта опустилась ниже 74 рублей. Важно заметить, что это значение является минимальным с начала сентября.

Отмечается, что увеличение рынка энергоносителей помогает рублю в укреплении. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent рос до $49 за баррель, показав с начала ноября рост более чем на 30%.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, сейчас остается спрос на рисковые активы. Этому способствует ожидание восстановления мировой экономики. На ожидание, в свою очередь, влияет ажиотаж вокруг вакцины против COVID-19.

По словам аналитика «Финама» Андрея Маслова, укрепляется рубль и благодаря обратной динамике доллара, который к мировым валютам показал минимум за 2,5 года. Он также считает, что дальнейшие перспективы российской валюты будут зависеть от того, как будет развиваться ситуация с эпидемией. Эксперт отметил, что на текущий момент динамика является вполне положительной.

Аналитики «БКС мир инвестиций» считают, что к концу 2020 года 1 доллар США будет стоить 75-78 рублей, а евро — 89-92 рубля. В «Финаме» ожидают рубль у отметки ниже 90 за евро.