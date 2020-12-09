Рубль укрепляется

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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
5 часов назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
Все новости на карте
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара снизился на 22 копейки — до 73,29 рубля.
Курс евро упал на 6 копеек и составил 88,93 рубля.
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