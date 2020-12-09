Россия нарастит отгрузку нефти через порты Балтийского моря в последнюю декаду декабря этого года. Как пишет агентство Reuters, из-за этого нефтетрейдеры предсказывают вместо традиционного повышения цен на сорт Urals накануне Нового года их обвал.

В частности, отгрузка нефти из Приморска и Усть-Луги c 21 по 31 декабря достигнет 2 млн тонн, а за предыдущие 20 дней декабря она составит 1,8 млн тонн.

Поставки вырастут более чем в два раза.

По этой причине с конца прошлой недели цена на нефть сорта Urals потеряла 60 центов за баррель по отношению к Brent.

В начале этой недели российская нефть стоила на 38 центов дешевле эталона, а три недели назад — была дороже на 45 центов.

Поясняется, что цены падают и с отгрузкой в Новороссийске: 7 декабря (понедельник) партию нефти продали на десять центов дороже Brent. Это тоже ниже той стоимости, которая была еще совсем недавно.

Причиной такого увеличения экспорта, пишет агентство, стало падение внутреннего спроса на сырье и недозагрузка нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому властями и бизнесмо было решено поставить за рубеж избыток российской нефти.

Ранее было принято решение о наращивании добычи странами ОПЕК+ с января 2021 года. Этот фактор также оказывает влияние и на спрос российской нефти, и на ее цену.