Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.90
89.75
89.49
Прогноз
14.12 – 21.12
$
74.48
88.03
Индексы и котировки Brent
49.08
+0.12 Золото
1857.54
+0.20 РТС
1364.66
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
09.12
1.2116
+0.0224
24.11
1.1892
06.12
27.11
13.11

Трейдеры потеряли более $500 миллионов из-за резкого падения биткоина 

Прайм 1 час назад
Трейдеры потеряли более $500 миллионов
Фото: РИА Новости
За последние сутки трейдеры, которые торгуют с маржинальными кредитными плечами, потеряли более 500 миллионов долларов из-за падения самой популярной криптовалюты в мире. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные сервиса bybt.com.
Всего игроки за сутки потеряли $ 517 миллионов.
Это произошло этого из-за резкого снижения цены биткоина (BTC): монета опустилась ниже отметки в $18 тысяч. Это произошло после очередной неудачной попытки преодолеть высоту в $20 тысяч. После этого монета упала до $17,9 тысячи, а всего за 24 часа торгов она потеряла 6%.
Из-за обвала BTC торговые площадки ликвидировали позиции 67 тысяч пользователей. Крупнейшая криптобиржа потеряла более $10 миллионов.
По большей части, пострадали те игроки, кто держал открытые длинные позиции (купил крипту и ждал роста ее стоимости).
На большинстве торговых площадок среди общего объема ликвидаций доля "лонгов" достигает 90-97%.
На первом месте по ликвидациям — площадка Binance — закрыто позиций пользователей на $233 миллиона, из них 95% — длинные позиции.
На втором месте — площадка Huobi, чьи пользователи потеряли более $100 миллионов.
Третья строчка — биржа Bitmex — потери $50 миллионов.
Видео дня. Россияне сократили число покупок ювелирных изделий
Прайм: последние новости
Эксперты оценили вероятность падения доллара Эксперты оценили вероятность падения доллара Ценам на российскую нефть предсказали обвал Ценам на российскую нефть предсказали обвал Нефть дешевеет второй день подряд на опасениях за мировую экономику Нефть дешевеет второй день подряд на опасениях за мировую экономику
Комментарии
Рынки , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение