Трейдеры потеряли более $500 миллионов

За последние сутки трейдеры, которые торгуют с маржинальными кредитными плечами, потеряли более 500 миллионов долларов из-за падения самой популярной криптовалюты в мире. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные сервиса bybt.com.
Всего игроки за сутки потеряли $ 517 миллионов.
Это произошло этого из-за резкого снижения цены биткоина (BTC): монета опустилась ниже отметки в $18 тысяч. Это произошло после очередной неудачной попытки преодолеть высоту в $20 тысяч. После этого монета упала до $17,9 тысячи, а всего за 24 часа торгов она потеряла 6%.
Из-за обвала BTC торговые площадки ликвидировали позиции 67 тысяч пользователей. Крупнейшая криптобиржа потеряла более $10 миллионов.
По большей части, пострадали те игроки, кто держал открытые длинные позиции (купил крипту и ждал роста ее стоимости).
На большинстве торговых площадок среди общего объема ликвидаций доля "лонгов" достигает 90-97%.
На первом месте по ликвидациям — площадка Binance — закрыто позиций пользователей на $233 миллиона, из них 95% — длинные позиции.
На втором месте — площадка Huobi, чьи пользователи потеряли более $100 миллионов.
Третья строчка — биржа Bitmex — потери $50 миллионов.