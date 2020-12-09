Трейдеры потеряли более $500 миллионов

Все новости на карте

За последние сутки трейдеры, которые торгуют с маржинальными кредитными плечами, потеряли более 500 миллионов долларов из-за падения самой популярной криптовалюты в мире. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные сервиса bybt.com.

Всего игроки за сутки потеряли $ 517 миллионов.

Это произошло этого из-за резкого снижения цены биткоина (BTC): монета опустилась ниже отметки в $18 тысяч. Это произошло после очередной неудачной попытки преодолеть высоту в $20 тысяч. После этого монета упала до $17,9 тысячи, а всего за 24 часа торгов она потеряла 6%.

Из-за обвала BTC торговые площадки ликвидировали позиции 67 тысяч пользователей. Крупнейшая криптобиржа потеряла более $10 миллионов.

По большей части, пострадали те игроки, кто держал открытые длинные позиции (купил крипту и ждал роста ее стоимости).

На большинстве торговых площадок среди общего объема ликвидаций доля "лонгов" достигает 90-97%.

На первом месте по ликвидациям — площадка Binance — закрыто позиций пользователей на $233 миллиона, из них 95% — длинные позиции.

На втором месте — площадка Huobi, чьи пользователи потеряли более $100 миллионов.

Третья строчка — биржа Bitmex — потери $50 миллионов.