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Эксперты предсказали обвал экономики после вакцинации 

Инвест-Форсайт 4 часа назад
Аналитики датского Saxo Bank составили свой очередной шок-прогноз — негативный сценарий развития мировой экономики, который иногда частично реализуется. В прогнозе на следующий год эксперты отмечают, что массовая вакцинация от коронавируса не спасет мир, и многие секторы экономики продолжат падение. Об этом сообщает «Газета.ру».
В целом аналитики ожидают, что экономика будет развиваться по нестандартному К-образному сценарию. Одна линия буквы «К» направлена вверх, а другая вниз — то есть некоторые секторы экономики будут быстро расти, а другие падать. В результате вырастет социальное неравенство. Кроме того, нейросети будут вытеснять людей с рабочих мест, что ударит по рынку труда и благосостоянию граждан.
Кремль оценил отказ Турции от российской вакцины
Вакцинация от коронавируса на начальном этапе поможет экономике, однако это тоже выйдет боком. Инвесторы поверят, что вернулся 2007 год, то есть финансовое изобилие, экономика быстро перегреется, возникнут опасные пузыри, и это снова обвалит рынки.
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Рынки , Видео , Saxo Bank
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