Акции Airbnb дорожают на 134% на бирже NASDAQ

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Акции международного онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb в первый день торгов на бирже NASDAQ дорожают на 112%, а капитализация компании превышала 100 миллиардов долларов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.39 мск стоимость акций Airbnb росла на 111,43% — до 143,77 доллара.

В четверг начались торги акциями сервиса. В ходе IPO Airbnb планировал привлечь около 3,5 миллиарда долларов.

В моменте стоимость акций доходила до 163,47 долларов за акцию. Тогда же рыночная капитализация Airbnb превысила 100 миллиардов долларов.

Как сообщает издание Forbes, капитализация компании в тот момент превысила совокупную стоимость трех крупнейших гостиничных сетей США: Marriott International (43 миллиарда долларов), Hilton Worldwide (39 миллиардов долларов) и Hyatt Hotels (8 миллиардов долларов).

Портал онлайн-бронирования жилья Airbnb существует с 2008 года. Сайт компании содержит более 7 миллионов объявлений с предложениями жилья более чем в 100 тысячах городов в 191 стране.