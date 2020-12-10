Акции Airbnb дорожают на 134% на бирже NASDAQ

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Акции международного онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb в первый день торгов на бирже NASDAQ дорожают на 134%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.46 мск стоимость акций Airbnb росла на 134,35% — до 159,36 доллара.

В четверг начались торги акциями сервиса. В ходе IPO Airbnb планировал привлечь около 3,5 миллиарда долларов.

Портал онлайн-бронирования жилья Airbnb существует с 2008 года. Сайт компании содержит более 7 миллионов объявлений с предложениями жилья более чем в 100 тысячах городов в 191 стране.