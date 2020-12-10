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Захарова рассказала о политике сдерживания США по «Северному потоку — 2» 

RT на русском 1 час назад
МИД рассказал о политике США по «СП — 2»
Фото: ТАСС
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что попытки США помешать России реализовать проект «Северный поток — 2» являются политикой сдерживания.
По её словам, российская сторона прекрасно понимает, что США не остановятся в попытке помешать России в реализации проекта и её международной деятельности.

«Мы это фиксируем регулярно, постоянно. Это называется политикой сдерживания нашей страны. Она многокомпонентна», — цитирует РИА Новости Захарову.

Представитель МИД уточнила, что речь идёт о санкциях, ограничительных мерах в отношении компаний и представителей бизнеса и других шагах.
Захарова добавила, что планы строительства газопровода не изменятся.
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Рынки , Мария Захарова , МИД , РИА Новости
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