«Россию тяжело убрать с рынка нефти»

Ряд стран проводят санкционную политику для устранения конкурентов на рынке нефти и газа. Были попытки такого давления и на Россию, но страна занимает слишком большую долю на рынке, чтобы ее легко было вытеснить без тяжелых последствий. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Павел Сорокин на форуме Банка России.

"Были попытки ввести санкции на Россию, но в связи с тем, что мы занимаем достаточно крупное положение, [долю] на рынке — более 10%, примерно 11%, то нас достаточно тяжело убрать с рынка без последствий. Все прекрасно понимают, что это приведет к коллапсу устоявшихся логистических схем и резкому росту на энергоресурсы", — сказал он.

По словам замминистра, ряд стран пользуются санкционным давлением именно для продвижение своих товаров.