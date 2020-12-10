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В Минэнерго считают, что Россию тяжело убрать с рынка нефти, так как это приведет коллапсу 

ТАСС 43 минуты назад
«Россию тяжело убрать с рынка нефти»
Фото: ТАСС
Ряд стран проводят санкционную политику для устранения конкурентов на рынке нефти и газа. Были попытки такого давления и на Россию, но страна занимает слишком большую долю на рынке, чтобы ее легко было вытеснить без тяжелых последствий. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Павел Сорокин на форуме Банка России.

"Были попытки ввести санкции на Россию, но в связи с тем, что мы занимаем достаточно крупное положение, [долю] на рынке — более 10%, примерно 11%, то нас достаточно тяжело убрать с рынка без последствий. Все прекрасно понимают, что это приведет к коллапсу устоявшихся логистических схем и резкому росту на энергоресурсы", — сказал он.

По словам замминистра, ряд стран пользуются санкционным давлением именно для продвижение своих товаров.

"США очень хороший пример, по мере роста у них производства газа и нефти им необходимо было освободить рынки. Соответственно, с рынка были убраны Венесуэла и Иран в первую очередь", — добавил он.

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Комментарии 1
Рынки , Минэнерго
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