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Российские индексы перешли к росту после разнонаправленного старта торгов 

Банки.ру и ещё 1 1 час назад
Российские индексы перешли к росту
Фото: ТАСС
Фондовые торги в РФ стартовали разнонаправленным движением индексов, однако вскоре перешли к положительной динамике, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи открыл сессию небольшим снижением, составив в первый момент торгов 3 257,47 пункта против 3 258,31 на закрытии торгов четверга. Индекс РТС незначительно вырос — до 1 404,78 с 1 404,68 пункта.
На 10:16 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,14% к уровню закрытия, индекс РТС — 0,36%, значения индикаторов составили 3 262,94 и 1 409,73 пункта соответственно.

«Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается нейтральный. Цены на нефть стабильны после скачка наверх накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны», — написала перед началом торгов аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Она прогнозировала, что в начале сессии российские фондовые индексы «могут выйти в небольшой коррекционный минус вслед за достижением очередных максимумов накануне».

«Причин для масштабных продаж, однако, не наблюдается, а в течение дня при прочих равных возможен разворот отечественных активов наверх. Весомую поддержку биржи РФ получают от нефтяных цен, и пока ситуация не изменилась в худшую сторону, лидерство на рынке будет сохраняться за покупателями», — отмечает Кожухова.

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Комментарии
Рынки , Елена Кожухова , Московская биржа
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