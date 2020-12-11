Российские индексы перешли к росту

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Фондовые торги в РФ стартовали разнонаправленным движением индексов, однако вскоре перешли к положительной динамике, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи открыл сессию небольшим снижением, составив в первый момент торгов 3 257,47 пункта против 3 258,31 на закрытии торгов четверга. Индекс РТС незначительно вырос — до 1 404,78 с 1 404,68 пункта.

На 10:16 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,14% к уровню закрытия, индекс РТС — 0,36%, значения индикаторов составили 3 262,94 и 1 409,73 пункта соответственно.

«Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается нейтральный. Цены на нефть стабильны после скачка наверх накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны», — написала перед началом торгов аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Она прогнозировала, что в начале сессии российские фондовые индексы «могут выйти в небольшой коррекционный минус вслед за достижением очередных максимумов накануне».