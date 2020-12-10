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Названа главная угроза для господства доллара 

Lenta.ru 2 часа назад
Биткоин сочли главной угрозой для господства доллара
Фото: Reuters
Биткоин постепенно вытеснит доллар, американская валюта потеряет свой статус резервной. Об этом заявил глобальный стратег Morgan Stanley Ручир Шарма в колонке Finance Times.
Доллар является резервной валютой уже 100 лет. По мнению аналитика, его господство окончится, когда мир начнет терять уверенность в способности США платить по своим обязательствам. Криптовалюту Шарма называет главной угрозой для доллара, именно она может претендовать на статус резервной.
Во время пандемии спрос на биткоин вырос из-за падения доверия общества к национальным валютам, считает эксперт. Он указывает, что биткоин начали использовать небольшие компании в рамках международной торговли. Кроме того, люди стали больше верить в цифровые активы.
Стоимость биткоина 30 ноября установила исторический рекорд, поднявшись до 19 857,03 доллара. В 2020 году криптовалюта подорожала более чем на 170 процентов. Только с начала сентября биткоин удвоил свою стоимость. По оценкам Dow Jones, криптовалюта растет на фоне общего оптимизма на мировых рынках.
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Рынки , Морган Стэнли Банк
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