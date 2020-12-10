Биткоин сочли главной угрозой для господства доллара

Биткоин постепенно вытеснит доллар, американская валюта потеряет свой статус резервной. Об этом заявил глобальный стратег Morgan Stanley Ручир Шарма в колонке Finance Times.

Доллар является резервной валютой уже 100 лет. По мнению аналитика, его господство окончится, когда мир начнет терять уверенность в способности США платить по своим обязательствам. Криптовалюту Шарма называет главной угрозой для доллара, именно она может претендовать на статус резервной.

Во время пандемии спрос на биткоин вырос из-за падения доверия общества к национальным валютам, считает эксперт. Он указывает, что биткоин начали использовать небольшие компании в рамках международной торговли. Кроме того, люди стали больше верить в цифровые активы.