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ЦБ объяснил отличие цифрового рубля от криптовалюты 

Деловая газета «Взгляд» 9 минут назад
ЦБ назвал преимущество цифрового рубля
Фото: РИА Новости
Криптовалюты не обладают важными свойствами денег, которые есть у цифровых валют центральных банков государств, у них нет эмитента, который может гарантировать надежность их выпуска и обращения, заявили в Центробанке.

«То, что называется криптовалютами, это частные токены, цифровые, которые могут переходить от одного владельца к другому. Но эти частные токены не обладают важнейшими свойствами денег, а именно способностью использования как средства платежа. (…) И что еще более важно, они не могут быть использованы как надежное средство сбережения, поскольку их стоимость очень сильно колеблется изо дня в день, из месяца в месяц», — заявил в эфире «России 24» зампред ЦБ Алексей Заботкин, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что в разное время цена на биткоин падала и росла неоднократно в разные периоды. «И, наконец, третье, еще более важное отличие, у них нет эмитента, который бы гарантировал надежность и ответственность процесса выпуска и дальнейшего обращения этих инструментов», — отметил зампред ЦБ.
Цифровая валюта центробанков может применять некоторые технологии, применяемые в криптовалюте, но она останется дополнительной формой существующих национальных денег. «И центральный банк обеспечивает конвертацию цифровой валюты в другие формы денег в соотношении один к одному и поддерживает ее стоимость в той же мере, в которой он обеспечивает ценовую стабильность для национальной валюты», — отметил он.
Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова отметила, что цифровая валюта центробанков — это обязательство государства. Цифровые финансовые активы обеспечены различными компаниями, «но больше рассматриваются как средство инвестирования и даже, может быть, сбережения».

«Но это не расчетная единица, это не платежное средство. Иных платежных средств, кроме рубля, у нас по закону на территории России быть не может. И все иные средства относятся к денежным суррогатам, которые запрещены… Использование цифрового рубля как расчетной единицы при оплате цифровых активов или при покупке — это абсолютно нормальная операция, и конечно, она будет предусмотрена», — пояснила представитель регулятора.

В четверг президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские чиновники будут обязаны предоставлять сведения о цифровых финансовых активах.
13 октября ЦБ анонсировал появление цифрового рубля. Пилотный запуск цифрового рубля может состояться в конце 2021 года.
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Комментарии 1
Рынки , Ольга Скоробогатова , Алексей Заботкин , Владимир Путин , Центральный банк России , РИА Новости
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