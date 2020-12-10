Рубль уверенно растет вслед за нефтью

Рубль уверенно дорожает против доллара и евро, отыгрывая выход рынка нефти выше психологически значимого уровня 50 долларов за баррель сорта Brent.

Рост "товарных" валют к доллару поддерживает повышение курса рубля и обновление им многомесячных максимумов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.24 мск падал на 76 копеек, до 73,10 рубля, курс евро — на 62 копейки, до 88,62 рубля, следует из данных Московской биржи . Ранее в четверг доллар и евро обновили максимумы: с августа — 72,96 рубля и с сентября — 88,45 рубля соответственно.

РУБЛЬ ОПЯТЬ РАСТЕТ

Российская валюта в четверг возобновила рост и обновила многомесячные максимумы. Участники торгов сфокусировались на рынке нефти, который, поднявшись в моменте выше 51 доллара, компенсировал провал, произошедший в начале марта, когда ОПЕК+ не смогла договориться о квотах с 1 апреля, и на рынке нефти замаячила опасность ценовой войны.

Так, стоимость фьючерсов на сорт нефти марки Brent вечером растет на 3,5%, до 50,56 доллара за баррель.

Инвесторы в целом с оптимизмом оценивают перспективы по восстановлению спроса после выпуска вакцин от COVID-19, что благоприятно отражается на нефтяных котировках. В Великобритании вакцинация началась на этой неделе, в США она может начаться уже в эти выходные. В среду Канада одобрила вакцину Pfizer-BioNTech.

На фоне дорожающей нефти и склонности к аппетиту растут курсы "товарных валют", что добавляет уверенности рублю в его попытках взять новые многомесячные максимумы.

В итоге доллар и евро теряют к рублю вечером 0,7-1%. Рублевая цена нефти поднялась к 3,7 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Импульс к укреплению рубля ослабнет еще до конца текущей сессии, а в пятницу основные резервные валюты могут набрать от 70 копеек до 1,5 рубля в рамках коррекции, оценил Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

В течение дня "рублевые быки" упорно атакуют уровень поддержки 73 рубля за доллар, отметил Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер"