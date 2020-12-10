Рубль уверенно растет вслед за нефтью

Рубль уверенно дорожает против доллара и евро, отыгрывая выход рынка нефти выше психологически значимого уровня 50 долларов за баррель сорта Brent.
Рост "товарных" валют к доллару поддерживает повышение курса рубля и обновление им многомесячных максимумов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 21.24 мск падал на 76 копеек, до 73,10 рубля, курс евро — на 62 копейки, до 88,62 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг доллар и евро обновили максимумы: с августа — 72,96 рубля и с сентября — 88,45 рубля соответственно.
РУБЛЬ ОПЯТЬ РАСТЕТ
Российская валюта в четверг возобновила рост и обновила многомесячные максимумы. Участники торгов сфокусировались на рынке нефти, который, поднявшись в моменте выше 51 доллара, компенсировал провал, произошедший в начале марта, когда ОПЕК+ не смогла договориться о квотах с 1 апреля, и на рынке нефти замаячила опасность ценовой войны.
Так, стоимость фьючерсов на сорт нефти марки Brent вечером растет на 3,5%, до 50,56 доллара за баррель.
Инвесторы в целом с оптимизмом оценивают перспективы по восстановлению спроса после выпуска вакцин от COVID-19, что благоприятно отражается на нефтяных котировках. В Великобритании вакцинация началась на этой неделе, в США она может начаться уже в эти выходные. В среду Канада одобрила вакцину Pfizer-BioNTech.
На фоне дорожающей нефти и склонности к аппетиту растут курсы "товарных валют", что добавляет уверенности рублю в его попытках взять новые многомесячные максимумы.
В итоге доллар и евро теряют к рублю вечером 0,7-1%. Рублевая цена нефти поднялась к 3,7 тысячи за баррель сорта Brent.
ПРОГНОЗЫ
Импульс к укреплению рубля ослабнет еще до конца текущей сессии, а в пятницу основные резервные валюты могут набрать от 70 копеек до 1,5 рубля в рамках коррекции, оценил Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".
В течение дня "рублевые быки" упорно атакуют уровень поддержки 73 рубля за доллар, отметил Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".
"Однако если отметка будет уверенно пробита, то темпы укрепления рубля за счет исполнения ниже расположенных стопов могут возрасти. То есть продажу долларов активизируют инвесторы, ставившие на рост их курса от этого уровня и минимизирующие свои убытки", — добавил он.