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Эксперт: доллар уступил биткоину в надежности 

Лера Букина 1 час назад
Эксперт: доллар уступил биткоину в надежности
Фото: Reuters
Такие факторы, как ослабление доллара и мировая экономическая рецессия, способствовали притоку инвестиций в биткоин, заявил «Инвест-Форсайту» генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон. Таким образом, биткоин в 2020 году стал более надежным активом, чем доллар.
Эксперт подчеркнул, что кризис, вызванный эпидемией COVID-19, повлиял на доллар негативным образом, так как он стал обесцениваться по отношению к другим валютам. Но в краткосрочной перспективе, по его словам, цифровая валюта не заменит доллар из-за того, что ею мало пользуются в качестве средства платежа по сравнению с американской валютой (80% сделок в мировой торговле). Он также считает, что доллар США еще длительное время будет самой популярной валютой.
В то же время Росс-Джонсон уверен, что за цифровыми валютами будущее. Эксперт отметил, что сейчас мировые банки задумались о создании собственных цифровых валют — цифрового рубля, цифрового юаня, цифрового евро.
Ранее «Рамблер» сообщал, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который обязывает чиновников предъявить сведения о цифровых финансовых активах. Они обязаны исполнить указ до 30 июня 2021 года. Госслужащим необходимо будет указывать в декларациях вид цифровой валюты и источники средств на такие покупки.
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Комментарии 4
Рынки , Экономика , Владимир Путин
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