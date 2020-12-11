Эксперт: доллар уступил биткоину в надежности 

Такие факторы, как ослабление доллара и мировая экономическая рецессия, способствовали притоку инвестиций в биткоин, заявил «Инвест-Форсайту» генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон. Таким образом, биткоин в 2020 году стал более надежным активом, чем доллар.

Эксперт подчеркнул, что кризис, вызванный эпидемией COVID-19, повлиял на доллар негативным образом, так как он стал обесцениваться по отношению к другим валютам. Но в краткосрочной перспективе, по его словам, цифровая валюта не заменит доллар из-за того, что ею мало пользуются в качестве средства платежа по сравнению с американской валютой (80% сделок в мировой торговле). Он также считает, что доллар США еще длительное время будет самой популярной валютой.

В то же время Росс-Джонсон уверен, что за цифровыми валютами будущее. Эксперт отметил, что сейчас мировые банки задумались о создании собственных цифровых валют — цифрового рубля, цифрового юаня, цифрового евро.