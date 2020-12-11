Morgan Stanley улучшил прогноз по курсу рубля на 2021 год 

Аналитики американского финансового конгломерата Morgan Stanley пересмотрели целевой прогноз по паре доллар-рубль на следующий год в сторону позитива.

По мнению экспертов компании, доллар будет торговаться на отметке 71,5 рубля. Ранее прогнозировалось, что американская валюта будет торговаться на отметке 73 рубля за доллар.

Аналитики взяли в расчет дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ

Таким образом, по мнению экспертов, "бычий" взгляд на российскую валюту сохранится, игроки будут отдавать ей предпочтение перед долговыми инструментами. Но премия за риск владения российским рублем остается повышенной.