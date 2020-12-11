Ещё
Далее:
Читайте также:
Самые страшные истории про террористов
Самые страшные истории про террористов Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.29
89.75
88.84
Прогноз
14.12 – 21.12
$
75.12
91.09
Индексы и котировки Brent
50.08
–0.38 Золото
1836.15
+0.08 РТС
1404.68
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.12
1.2125
+0.0213
26.11
1.1913
08.12
30.11
16.11

Morgan Stanley улучшил прогноз по курсу рубля на 2021 год 

Прайм 1 час назад
Аналитики американского финансового конгломерата Morgan Stanley пересмотрели целевой прогноз по паре доллар-рубль на следующий год в сторону позитива.
По мнению экспертов компании, доллар будет торговаться на отметке 71,5 рубля. Ранее прогнозировалось, что американская валюта будет торговаться на отметке 73 рубля за доллар.
Аналитики взяли в расчет дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ.
Таким образом, по мнению экспертов, "бычий" взгляд на российскую валюту сохранится, игроки будут отдавать ей предпочтение перед долговыми инструментами. Но премия за риск владения российским рублем остается повышенной.
Прайм: последние новости
Нефтяной рынок держится на новостях о вакцинах Нефтяной рынок держится на новостях о вакцинах Биржевой дебют Airbnb стал одним из самых впечатляющих в истории Биржевой дебют Airbnb стал одним из самых впечатляющих в истории Евро укрепляется к доллару после заседания ЕЦБ Евро укрепляется к доллару после заседания ЕЦБ
Рынки , Видео , Морган Стэнли Банк , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение