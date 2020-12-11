Morgan Stanley дал прогноз по курсу рубля на 2021 год 

Прогноз аналитиков американского финансового конгломерата Morgan Stanley относительно пары доллар-рубль на 2021 год был улучшен, пишет «Прайм».
Так, специалисты считают, что доллар будет находиться у отметки 71,5 рубля, тогда как ранее прогноз выглядел менее оптимистично — 73 рубля за доллар. Отмечается, что эксперты учли дальнейшее понижение ключевой ставки Банка России.
Аналитики также предполагают, что участники рынка будут отдавать предпочтение российской валюте перед долговыми инструментами. Однако премия за риск владения российским рублем остается повышенной, отмечают эксперты.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперт FxPro Александр Купцикевич спрогнозировал дальнейшее падение доллара в начале 2021 года. Он предположил, что к концу I квартала американская валюта будет стоить 69-70 рублей.