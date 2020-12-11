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Цены на газ в Европе взлетели 

Lenta.ru 2 часа назад
Цены на газ в Европе взлетели
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
С наступлением холодов цены на газ на крупнейшем в Европе хабе, нидерландском TTF, взлетели до 194,9 долларов за тысячу кубометров, сообщает «Интерфакс».
Это максимум за последние 20 месяцев. В последний раз газ торговался на таком уровне 10 апреля 2019 года. С начала декабря в среднем котировки топлива на TTF равнялись 183 долларам.
В последний месяц Европа начала активно выбирать газ из хранилищ, которые долгое время были заполнены до рекордных значений. Если динамика сохранится, то запасов газа за месяц станет меньше на 20 миллиардов кубометров — второй результат после рекорда января 2017 года. Однако синоптики обещают потепление к концу недели, что может снизить цены.
Ранее в «Газпроме» заявили, что начало поставки топлива австрийской OMV по новому долгосрочному контракту свидетельствует о важности российского газа для Европы.
По итогам первых девяти месяцев года поставки компании в Европу и Турцию сократились на 13,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это произошло на фоне теплой зимы, конкуренции со стороны сжиженного природного газа (СПГ) и пандемии коронавируса.
Однако в ноябре рухнули и поставки СПГ в Европу. По сравнению с прошлым годом поставки сократились на 39 процентов, хотя по сравнению с октябрем все же наблюдался рост.
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Рынки , Газпром , Интерфакс
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