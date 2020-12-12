Вакцины могут вернуть цены на нефть к $60 за баррель 

Основной мотивирующей силой для подорожания нефти марки Brent выше $50 за баррель впервые с марта стало скорое внедрение вакцин от COVID-19. А в следующем году мир может вновь увидеть цены в $60 за баррель, сообщают "Известия" со ссылкой на экспертов.
Консультативный комитет по вакцинам и связанным биологическим продуктам Управления по санитарному надзору США (FDA) по итогам прошедшей в четверг встречи рекомендовал FDA одобрить экстренное применение в США вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech. Реакция рынков не заставила себя долго ждать. Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 4,42%, до $51,02 за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 4,7%, до $47,66 за баррель.
В 2021 году стоимость нефти может зафиксироваться и на уровне $60 за баррель, считает, считает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. Вероятнее всего, это произойдет во втором полугодии, когда появится первый эффект от применения вакцин.