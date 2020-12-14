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В Saxo Bank спрогнозировали укрепление рубля 

News.ru 3 часа назад
В Saxo Bank спрогнозировали укрепление рубля
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская валюта недооценена и имеет потенциал к укреплению, считает директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.
Свою оценку банкир объяснил тем, что 2021 год, по его мнению, станет «годом сырьевых товаров», передаёт РИА Новости.

Здесь у России есть большие мощности, которые принесут ей преимущество, — отметил Якобсен.

Он добавил, что торговать парой доллар-рубль «легко».
Мы знаем, где остановиться: если два дня закрытие было выше 83 рубля за доллар, надо выходить. Но пока я бы занял длинные позиции по отношению к рублю, поскольку в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65–66 рублей, — резюмировал эксперт.
Российская валюта в новую неделю входит со стоимостью в 73 рубля против «американца». 16 декабря состоится заседание ФРС США. На нём, как отметил ведущий аналитик одной из финансовых компаний Марк Гойхман, будет сохранена мягкая риторика по кредитной политике регулятора. Планируется сохранить и стимулирующие финансовые меры. От Федрезерва тоже не ждут сюрпризов и он пойдёт по заявленному ранее пути, отмечает эксперт. 18 декабря состоится заседание Банка России. Скорее всего, считает Гойхман, он сохранит ключевую ставку на уровне 4,25% и не будет снижать её на фоне растущей инфляции. Поскольку этот сценарий наиболее ожидаемый, его выполнение мало повлияет на рубль, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Рынки , Марк Гойхман , ФРС , Saxo Bank , Центральный банк России , РИА Новости
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