В Saxo Bank спрогнозировали укрепление рубля 

Российская валюта недооценена и имеет потенциал к укреплению, считает директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

Свою оценку банкир объяснил тем, что 2021 год, по его мнению, станет «годом сырьевых товаров», передаёт РИА Новости.

Здесь у России есть большие мощности, которые принесут ей преимущество, — отметил Якобсен.

Он добавил, что торговать парой доллар-рубль «легко».

Мы знаем, где остановиться: если два дня закрытие было выше 83 рубля за доллар, надо выходить. Но пока я бы занял длинные позиции по отношению к рублю, поскольку в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65–66 рублей, — резюмировал эксперт.