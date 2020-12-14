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Биржи АТР в основном в плюсе на ожиданиях по вакцине 

Прайм 2 часа назад
Биржи АТР в плюсе на ожиданиях по вакцине
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно растут, ожидания по вакцине от коронавируса поддерживают оптимизм по восстановлению экономики среди трейдеров, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.46 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,4% — до 3360,48 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,64%, до 2238,13 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,1%, до 26480,36 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,12% — до 2773,29 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,61% — до 6683,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,51%, до 26787,57 пункта.

"Вакцина предоставляла и скорее всего будет продолжать предоставлять поддержку рынку, что позволяет инвесторам не обращать внимания на рекордные случаи заражений, госпитализации и смерти", — приводит агентство Рейтер слова аналитиков JPMorgan.

В конце 2020 года ситуация с вакциной, ее разработкой, одобрениями и применением в целом оказывает поддержку фондовым рынкам. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину компании Pfizer от коронавируса для использования в экстренных ситуациях. Он также заверил американцев в безопасности вакцин от компаний Pfizer и Moderna.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель также заявила, что вакцинация от коронавируса в Германии и Евросоюзе начнется "через несколько дней" после лицензирования вакцины, которая может произойти до конца декабря.
Вместе с этим в некоторых странах мира продолжают регистрировать близкие к рекордным случаи заражения коронавирусом, например, в Южной Корее. Число заражений в мире, по данным ВОЗ, уже превысило 70 миллионов. В то же время власти Германии договорились ужесточить ограничительные меры с 16 декабря до 10 января.
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Рынки , Ангела Меркель , Дональд Трамп , ЕС , Pfizer , Reuters
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