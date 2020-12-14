Курс доллара: эксперт спрогнозировал падение доллара до 65 рублей 

Российская валюта является недооцененной и может укрепиться до 65-66 рублей за доллар США. Об этом заявил РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен. Также, по его словам, 2021 год будет годом сырьевых товаров, и Россия имеет необходимые для этого ресурсы, которые принесут ей плоды.

«Пока я бы занял длинные позиции по отношению к рублю, поскольку в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65-66 рублей», — цитирует Якобсена РИА Новости.

Ранее «Рамблер» сообщал, что американская валюта начнет обесцениваться из-за того, что власти США выделят 900 миллиардов долларов на борьбу с эпидемией коронавируса, а также несколько триллионов долларов на стабилизацию экономической ситуации.