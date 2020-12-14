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Курс доллара: эксперт спрогнозировал падение доллара до 65 рублей 

Лера Букина 1 час назад
Курс доллара: эксперт спрогнозировал падение доллара до 65 рублей
Фото: ТАСС
Российская валюта является недооцененной и может укрепиться до 65-66 рублей за доллар США. Об этом заявил РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен. Также, по его словам, 2021 год будет годом сырьевых товаров, и Россия имеет необходимые для этого ресурсы, которые принесут ей плоды.

«Пока я бы занял длинные позиции по отношению к рублю, поскольку в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65-66 рублей», — цитирует Якобсена РИА Новости.

Ранее «Рамблер» сообщал, что американская валюта начнет обесцениваться из-за того, что власти США выделят 900 миллиардов долларов на борьбу с эпидемией коронавируса, а также несколько триллионов долларов на стабилизацию экономической ситуации.
Видео дня. Власти установят предельные цены на сахар и подсолнечное масло
Рынки , Saxo Bank , РИА Новости
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