Акции Сбера обновили исторический максимум

Обыкновенные акции Сбербанка в понедельник обновили рекорд стоимости, вместе с индексом Мосбиржи, в расчете которого они занимают значительную долю, свидетельствуют данные торгов.

К 12.15 мск обыкновенные акции Сбербанка дорожают на 0,64% до 285,55 рубля, при этом несколькими минутами ранее они обновили исторический максимум, поднявшись до 287,74 рубля.

Позитивные настроения преобладают на российском фондовом рынке, что обусловило обновление индексом Мосбиржи исторических высот — он поднимался в понедельник до 3314,2 пункта, а сейчас повышается на 0,6%, до 3296 пунктов.