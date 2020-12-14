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Обыкновенные акции Сбербанка обновили исторический максимум 

Прайм 59 минут назад
Акции Сбера обновили исторический максимум
Фото: РИА Новости
Обыкновенные акции Сбербанка в понедельник обновили рекорд стоимости, вместе с индексом Мосбиржи, в расчете которого они занимают значительную долю, свидетельствуют данные торгов.
К 12.15 мск обыкновенные акции Сбербанка дорожают на 0,64% до 285,55 рубля, при этом несколькими минутами ранее они обновили исторический максимум, поднявшись до 287,74 рубля.
Позитивные настроения преобладают на российском фондовом рынке, что обусловило обновление индексом Мосбиржи исторических высот — он поднимался в понедельник до 3314,2 пункта, а сейчас повышается на 0,6%, до 3296 пунктов.
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Рынки , Компании , Сбербанк России
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