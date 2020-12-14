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Доллару предрекли существенное падение в 2021 году 

Павел Тиунов 1 час назад
Доллару предрекли существенное падение в 2021 году
Фото: РИА Новости
Датский экономист Стин Якобсен, возглавляющий Saxo Bank, заявил РИА Новости, что российский рубль сильно недооценивают. По его мнению, в следующем году национальная валюта может сильно укрепиться.
Якобсен подчеркнул, что в 2021 году с большой долей вероятности вырастут объемы торговли сырьевыми товарами. В этой сфере у России, по словам эксперта, большие мощности, которые обещают ей значительные преимущества.

«Я бы занял длинные позиции по отношению к рублю, поскольку в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65-66 рублей», — отметил экономист.

Ранее, как сообщал «Рамблер», доктор экономических наук Валентина Катасонова заявила, что доллар в будущем ждет полное обесценивание. По ее словам, долгие годы валюта США была ничем не обеспечена, а пандемия коронавируса и мировой экономический кризис вынуждают Федеральную резервную систему печатать огромные объемы новых денег.
Прямым следствием того, что доллар полностью обесценится, станет обвал всей долларовой пирамиды долгов, схлопывание пузыря на фондовом рынке и срыв всего мира в глобальную депрессию, уверен доктор экономических наук.
О скором падении доллара также писал экономист Михаил Делягин. По его мнению, американской нацвалюте грозит удешевление на треть к основным мировым валютам. Он считает, что доллар подешевеет и к рублю, но это не будет заслугой российской валюты: рубль останется слабым, курса в 55 рублей за евро ждать не стоит. Сбережения Делягин посоветовал россиянам хранить в евро, швейцарских франках или золотых монетах.
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Комментарии
Рынки , Михаил Делягин , ФРС , Saxo Bank , РИА Новости
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