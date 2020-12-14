Доллару предрекли существенное падение в 2021 году 

Датский экономист Стин Якобсен, возглавляющий Saxo Bank заявил РИА Новости, что российский рубль сильно недооценивают. По его мнению, в следующем году национальная валюта может сильно укрепиться.

Якобсен подчеркнул, что в 2021 году с большой долей вероятности вырастут объемы торговли сырьевыми товарами. В этой сфере у России, по словам эксперта, большие мощности, которые обещают ей значительные преимущества.

«Я бы занял длинные позиции по отношению к рублю, поскольку в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65-66 рублей», — отметил экономист.

Ранее, как сообщал «Рамблер», доктор экономических наук Валентина Катасонова заявила, что доллар в будущем ждет полное обесценивание. По ее словам, долгие годы валюта США была ничем не обеспечена, а пандемия коронавируса и мировой экономический кризис вынуждают Федеральную резервную систему печатать огромные объемы новых денег.

Прямым следствием того, что доллар полностью обесценится, станет обвал всей долларовой пирамиды долгов, схлопывание пузыря на фондовом рынке и срыв всего мира в глобальную депрессию, уверен доктор экономических наук.