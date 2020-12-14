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Пекин обвинил США в подавлении китайских компаний на фондовом рынке 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 4 часа назад
Пекин обвинил США в «подавлении» на фондовом рынке
Фото: Reuters
Власти Китая осудили планы оператора американской фондовой площадки Nasdaq исключить из биржевых индексов четыре китайские компании.

«Китай решительно выступает против необоснованного подавления правительством США китайских компаний. Это серьезно нарушает принципы рыночной конкуренции, международные экономические и торговые правила, которые США всегда превозносили. Данные действия определенно нанесут ущерб интересам инвесторов в различных странах, а также национальным интересам и имиджу США» — цитирует ТАСС официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

По мнению Вэньбиня, Белый дом политизирует экономические и торговые вопросы, злоупотребляет государственной властью. Представитель министерства призвал прекратить обобщать идеи национальной безопасности для подавления иностранных компаний.
Ранее оператор электронной биржи Nasdaq сообщил о планах 21 декабря исключить из биржевых индексов четыре китайские компании: China Communications Construction, China Railway Construction, CRRC, а также SMIC. Власти США считают, что эти компании работают на китайские военные структуры.
Напомним, что сенат США единогласно принял «Акт об ответственности иностранных компаний», требующий от зарубежных организаций, а особенно Китая, торгующихся на биржах США, отчитываться по американским законам. В конченом счете этот закон должен был привести к формальному запрету размещения китайскими компаниями акций на американских площадках.
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Рынки , МИД , Сенат США , ИТАР-ТАСС
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