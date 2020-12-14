Время рекордов: почему перегрелся российский фондовый рынок 

Российский фондовый рынок третий день подряд устанавливает исторические максимумы: с утра в понедельник индекс Мосбиржи пробил отметку в 3300 пунктов, прибавив 0,88% к закрытию пятницы. "Газета.Ru" разбиралась, откуда на рынке появился такой оптимизм, и не приведет ли это к очередному обвалу котировок.

Успехи российского фондового рынка, продолжающиеся весь последний месяц, не могут не радовать инвесторов: за последние три торговых дня индекс Мосбиржи и вовсе трижды подряд устанавливал исторические рекорды.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперты по фондовому рынку отметили, что поддержку котировкам ценных бумаг российских компаний обеспечивают сразу несколько факторов. В первую очередь, говорит один из авторов Telegram-канала «Сигналы РЦБ», российский рынок находится в общемировом тренде покупки рискованных активов, весь год страдавших от карантинных ограничений.

«Тренд в первую очередь связан с выходом новостей о вакцинах, которые вернули инвесторам веру в то, что ранее пострадавшие от карантинов компании смогут восстановиться в ближайшие 1-2 года, — сказал собеседник издания. — Также на резкость роста повлияло то, что инвесторы начинали ноябрь с серьезным недовесом рискованных активов в портфеле в преддверии выборов в США и сейчас вынуждены компенсировать этот недовес».

Начальник управления информационно-аналитического контента БКС «Мир инвестиций» Василий Карпунин добавил, что на общую ситуацию на российском фондовом рынке влияет уверенный рост цен на нефть: с начала ноября фьючерсы Brent подорожали более чем на 30%, и вместе с ними вверх пошли и другие биржевые товары (commodities), в частности — металлы.

«В таких условиях рост тяжеловесных акций экспортеров был неизбежен. Вторым драйвером является общий рост спроса на активы развивающихся стран. То есть, это общая тенденция для Emerging Markets (развивающихся рынков). Начало вакцинации внушает оптимизм инвесторам, которые выходят из безрисковых активов», — отметил эксперт.

Вместе с тем российский рынок поддерживают очень значительные притоки иностранного капитала, из-за чего рубль так же продолжает укрепляться — с утра пара доллар/рубль на Мосбирже доходила до отметки 72,78. Василий Карпунин отмечает и то, что на российский рынок весь год приходит значительное число частных инвесторов из самой России — людей интересуют способы получения более высокой доходности, чем могут предложить банки со своими депозитами.

Цикличность никто не отменял

Несмотря на весь оптимизм из-за фиксации прибылей котировки в ближайшее время могут снова пойти вниз, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев

«Рост последнего месяца, основанный на новостях о вакцинах от коронавируса, носит очень эмоциональный характер. Все может измениться, если начнут появляться не столь оптимистичные новости — например, третья волна пандемии, — объясняет эксперт. — И экономика не восстановится только от того, что начнут массово вакцинировать население разных стран. Поэтому лучше сейчас переждать, и на пике падения приобрести нужные активы».

При этом аналитик отмечает, что некоторые факторы уже начинают оказывать давление на индексы — среди них ожидание жесткого варианта Brexit (что уже начало сказываться на индексах европейских площадок в пятницу), а так же задержки с принятием нового пакета экономической помощи в США.

Поэтому аналитик считает, что как только начнут выходить данные об итогах последнего квартала этого года в ЕС и США, биржи могут начать разворот — за этим пойдет фиксация прибыли игроками, и индексы всех площадок, в том числе и российской, пойдут вниз.

«На наш взгляд, у большинства российских голубых фишек уже практически не осталось апсайда (ожидание роста котировок) и до конца года логично постепенно фиксировать прибыль в нефтянке и банковском секторе, которые были лидерами роста последних недель. Это не значит, что рынок начнет падать прямо завтра, однако, вероятна коррекция на 5-10% в ближайший месяц», — соглашаются и «Сигналы РЦБ».

Впрочем, несмотря на практически полное отсутствие апсайда в «голубых фишках», некоторые другие отрасли, отстающие от основного роста, могут заинтересовать инвесторов и тоже начать расти. В качестве одного из них собеседник «Газеты.Ru» назвал электрогенерацию и электросети, чья дивидендная доходность все еще превышает 9%.

Василий Карпунин тоже считает, что в ближайшие месяцы тактика покупки российских акций на локальных волнах снижения останется актуальной.

Инвесторам, которые боятся валютных рисков, он советует обратить внимание на акции компаний-экспортеров, выигрывающих от ослабления рубля. К этому перечню можно отнести ценные бумаги химиков и металлургов.

«Средняя дивидендная доходность по российским акциям остается одной из самых высоких в мире. Ряд дивидендных историй в последние недели отстали от рынка и могут начать догонять в первом квартале. Например, это такие бумаги как МТС, «Юнипро», — говорит эксперт.

Но полностью списывать «голубые фишки» со счетов все же не стоит, отметил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев . По мнению аналитика, дивидендная доходность «фишек» остается очень привлекательной — в этом смысле он выделил акции Сбера и привилегированные ценные бумаги «Сургутнефтегаза»