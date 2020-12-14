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Газ в Европе рекордно подорожал 

Lenta.ru 1 час назад
Газ в Европе рекордно подорожал
Фото: Reuters
Спотовая цена газа на голландском хабе TTF с поставкой 14 декабря выросла до рекордных 199,7 доллара за тысячу кубометров. Это максимальное значение с 8 марта 2019 года, пишет Интерфакс.
Достигнутые показатели также выше (до полутора раз) цен контрактов «Газпрома». Подорожание повышает конкурентоспособность российского газа на рынке и может привести к увеличению объема поставок, отмечает агентство. Европа в декабре активно расходует запасы газа из подземных хранилищ.
По итогам месяца из хранилищ может быть отобрано до 20 миллиардов кубометров газа, что станет вторым результатом за всю историю после рекорда января 2017 года. Уровень заполненности ПХГ Европы достиг 81,16 процента. С начала декабря в среднем котировки топлива на TTF равнялись 183 долларам.
Поставки газа в Европу рухнули
Ранее стало известно, что доходы «Газпрома» от экспорта газа за январь-октябрь этого года рухнули на 44,4 процента (до 19,038 миллиарда долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Рынки , Газпром , Интерфакс
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