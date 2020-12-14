Ещё
Далее:
Читайте также:
Непосредственно Каха: новая комедия
Непосредственно Каха: новая комедия Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.30
89.75
88.85
Прогноз
21.12 – 28.12
$
74.30
90.13
Индексы и котировки Brent
50.28
+0.30 Золото
1826.70
–0.06 РТС
1412.88
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.12
1.2151
+0.0224
30.11
1.1928
10.12
02.12
18.11

Акции разработчика вакцины от коронавируса рекордно подешевели 

Lenta.ru 3 часа назад
Акции AstraZeneca обвалились на новости о сделке в 39 млрд долларов
Фото: Reuters
Акции разработчика вакцины от коронавируса, британско-шведской компании AstraZeneca, рекордно подешевели, что привело к снижению капитализации (рыночной стоимости) предприятия, свидетельствуют данные Лондонской фондовой биржи (LSE).
На момент публикации стоимость одной акции AstraZeneca составляла 7637 фунтов стерлингов. Снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составило 6,43 процента. Бумаги торгуются на рекордно низком уровне с апреля.
Обвал котировок последовал за объявлением AstraZeneca о покупке американской фармацевтической компании Alexion Pharmaceuticals. Сумма сделки составит 39 миллиардов долларов. По ее условиям, нынешние держатели акций Alexion получат 60 долларов наличными, а также 2,1 депозитарной расписки (удостоверяет право собственности на акции иностранного эмитента) на бумаги AstraZeneca за каждую акцию Alexion.
Таким образом, цена одной акции Alexion установлена с премией в 45 процентов к уровню закрытия 11 декабря на американской бирже NASDAQ. Поглощение станет крупнейшим за всю историю основанной в 1999 году AstraZeneca.
В ноябре AstraZeneca объявила об успешных клинических испытаниях собственной вакцины от коронавируса. Позднее руководившие разработкой препарата ученые объявили, что собираются комбинировать вакцину с российской «Спутник V».
Видео дня. Власти установят предельные цены на сахар и подсолнечное масло
Последние новости
В работе YouTube и Google произошел сбой В работе YouTube и Google произошел сбой Выборщики в нескольких американских штатах определились с новым президентом Выборщики в нескольких американских штатах определились с новым президентом Льва Яшина признали лучшим вратарем в истории футбола Льва Яшина признали лучшим вратарем в истории футбола
Комментарии
Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение