Рублю предрекли краткую эйфорию 

Многих интересует вопрос, с каким курсом встретим мы Новый год. Мнения экспертов относительно динамики российской валюты разделились, пишет «Московский комсомолец».

Так, в последнее время наблюдается волна положительных прогнозов. Например, эксперт инвестиционной компании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко считает, что сейчас наблюдается продолжение притока денежных средств в различные фонды, которые ориентированы на РФ. За ноябрь сумма поступлений в эти фонды составила около $1 млрд, заявил он. Также он не забыл упомянуть и о том, что сейчас наблюдается рост вложений в рублевые облигации. По его мнению, российская валюта может в ближайший месяц остаться устойчивой и даже укрепиться, если продолжится положительная динамика нефти.

Эксперт «Алор Брокер» Алексей Антонов предупредил о том, что рассчитывать на укрепление российской валюты не стоит. Он прогнозирует, что к концу года рубль значительно снизится в цене.

По мнению эксперта Института энергетики и финансов Марселя Салихова, появление Байдена в Белом доме увеличит геополитические риски, однако в самом начале он не будет на этом фокусироваться. Салихов отметил, что для российской валюты краткосрочные политические риски не столь велики. Кроме того, по его словам, потенциал укрепления рубля пока не реализован, и равновесное значение находится у 70-72 рублей за доллар.

Рубль может пережить краткую эйфорию, кроме того, новый президент США Джо Байден рано или поздно вернется к ужесточению санкций против России, отмечает издание.