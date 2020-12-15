Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите кино за 1 рубль на все праздники!
Выберите кино за 1 рубль на все праздники! Включите сейчас ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.65
89.75
89.60
Прогноз
21.12 – 28.12
$
74.00
90.43
Индексы и котировки Brent
50.73
–0.18 Золото
1848.24
–0.01 РТС
1398.12
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
15.12
1.2160
+0.0232
30.11
1.1928
11.12
03.12
19.11

Рублю предрекли краткую эйфорию 

Лера Букина 6 часов назад
Рублю предрекли краткую эйфорию
Фото: РИА Новости
Многих интересует вопрос, с каким курсом встретим мы Новый год. Мнения экспертов относительно динамики российской валюты разделились, пишет «Московский комсомолец».
Так, в последнее время наблюдается волна положительных прогнозов. Например, эксперт инвестиционной компании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко считает, что сейчас наблюдается продолжение притока денежных средств в различные фонды, которые ориентированы на РФ. За ноябрь сумма поступлений в эти фонды составила около $1 млрд, заявил он. Также он не забыл упомянуть и о том, что сейчас наблюдается рост вложений в рублевые облигации. По его мнению, российская валюта может в ближайший месяц остаться устойчивой и даже укрепиться, если продолжится положительная динамика нефти.
Эксперт «Алор Брокер» Алексей Антонов предупредил о том, что рассчитывать на укрепление российской валюты не стоит. Он прогнозирует, что к концу года рубль значительно снизится в цене.
По мнению эксперта Института энергетики и финансов Марселя Салихова, появление Байдена в Белом доме увеличит геополитические риски, однако в самом начале он не будет на этом фокусироваться. Салихов отметил, что для российской валюты краткосрочные политические риски не столь велики. Кроме того, по его словам, потенциал укрепления рубля пока не реализован, и равновесное значение находится у 70-72 рублей за доллар.
Рубль может пережить краткую эйфорию, кроме того, новый президент США Джо Байден рано или поздно вернется к ужесточению санкций против России, отмечает издание.
Ранее «Рамблер» сообщал, что подорожание национальной валюты вызвано спросом мировых инвесторов на рисковые активы на развивающихся рынках. Такое предположение высказали эксперты. Однако, по их мнению, динамика укрепления не повлияет на уровень жизни граждан РФ. Что касается российской экономики, то она, по их мнению, сможет восстановиться только к 2023 году.
Видео дня. Микроквартирный запрос: спрос на 10-метровые квартиры растет
Комментарии
Рынки , Джозеф Байден , Алексей Антонов , Георгий Ващенко , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение