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Биржи Азии растут вслед за США на ожиданиях по вакцине от COVID 

Прайм 3 часа назад
Биржи Азии растут вслед за США
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном поднимаются вслед за биржами США на оптимистичных ожиданиях по вакцине от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.47 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,18% — до 3373,16 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — опускался на 0,19%, до 2252,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,82% — до 26422,87 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,42%, до 2768,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,81%, до 6684,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,16%, до 26730,84 пункта.
Во вторник основные американские фондовые индексы выросли на 1,1-1,3%. Ожидания по вакцине от коронавируса поддерживают рисковые настроения на мировых рынках.
Вакцинация с использованием вакцины Pfizer-BioNTech началась в Великобритании и США. Еще ряд стран готовятся начать вакцинацию. Европейское агентство по лекарственным средствам 21 декабря рассмотрит использование вакцины BioNTech и Pfizer. Оценка вакцины от Moderna ожидается к середине января.
Трейдеры надеются, что вакцинация поможет сдержать осенне-зимнюю волну коронавируса, избежать повторного ужесточения карантинных ограничений во многих странах и в конечном итоге — способствовать восстановлению экономики, пострадавшей от локдауна в первой половине года.

"Мы ожидаем, что многие страны с развивающейся экономикой продолжат показывать позитивную динамику в 2021 году за счет Азии. В Китае, вероятно, произойдет более быстрое приближение к допандемическим уровням ВВП", — цитирует агентство Рейтер аналитиков TD Securities.

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Комментарии
Рынки , Pfizer , Reuters
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