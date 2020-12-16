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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 1 час назад
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
Фото: ТАСС
На открытии торгов в среду, 16 декабря, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 1 копейку — до 73,41 рубля.
Курс евро увеличился на 4 копейки и составил 89,27 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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