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Российский рынок акций вырос после двух дней снижения 

Прайм 4 часа назад
Российский рынок акций вырос после двух дней снижения
Фото: РИА Новости
Российский рынок акций в среду вырос, отчасти компенсировав предыдущее двухдневное снижение.
Попытки рынка нефти удержаться выше психологически значимого уровня 50 долларов за баррель сорта Brent и преобладание роста западных фондовых индексов поддержали коррекцию российского рынка акций.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 0,67%, до 3269,95 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,69%, до 1400,05 пункта.
ВВЕРХ НА ВНЕШНИХ СИГНАЛАХ
Российский фондовый рынок повысился в среду, корректируя снижение предыдущих двух дней. Участники рынка отыгрывали преобладание внешнего позитива.
Так, стоимость фьючерсов на сорт марки Brent повышается вечером на 0,4%, до 50,97 доллара за баррель. Участники рынка отыгрывают данные минэнерго США, зафиксировавшего снижение на прошлой неделе запасов нефти на 3,1 миллиона баррелей, или на 0,6%, и достигли 500,1 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя только на 1,94 миллиона баррелей.
При этом преобладание позитивной динамики западных фондовых индексов поддержало рост российского рынка акций. Инвесторы ожидают заседание Федрезерва США. Ожидается, что регулятор сохранит сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также обновит экономические прогнозы.
В лидерах роста цены на российской площадке оказались акции "Алросы" (+4,2%), "Яндекса" (+2,6%), "Газпрома" (+2,4%), "Русгидро" (+1,8%). Снизились на фоне приостановки роста рынка нефти бумаги "Лукойла" (-2,2%), "Роснефти" (-1,7%), префы "Татнефти" (-1,6%), акции "Новатэка" (-2%).
ПРОГНОЗЫ
Благодаря умеренно позитивной внешней конъюнктуре покупки на российском рынке акций возобладали, что позволило индексу Мосбиржи отыграть часть потерь начала недели и вернуться в диапазон 3250-3350 пунктов, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В рамках конца недели ожидаем сохранение рынком позиций в данном коридоре с попытками выхода в его середину в случае дальнейшего улучшения внешнего фона", — добавил он.

Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии отступили от пиков дня, оставаясь выше ближайших поддержек 3230 и 1380 пунктов, отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Инвесторы собираются с мыслями перед определением дальнейшего направления движения. Преодоление указанных поддержек может увести индикаторы в район 3160 и 1335 пунктов, соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3190-3290 пунктов", — добавила она.

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Комментарии
Рынки , Елена Кожухова , Богдан Зварич , ФРС , Татнефть , Газпром , Промсвязьбанк , Алроса , Яндекс , Лукойл , Минэнерго , Новатэк , Роснефть , Русгидро , Reuters
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