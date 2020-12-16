Российский рынок акций вырос после двух дней снижения 

"Инвесторы собираются с мыслями перед определением дальнейшего направления движения. Преодоление указанных поддержек может увести индикаторы в район 3160 и 1335 пунктов, соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3190-3290 пунктов", — добавила она.