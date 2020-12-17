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Эксперты сказали, что будет с экономикой в новом году 

Прайм 52 минуты назад
Что будет с экономикой в новом году
Фото: © fotolia.com/ Johanna Goodyear
Пережив в 2020 году самую глубокую рецессию за 74 года, в 2021 году мировая экономика будет восстанавливаться, считают экономисты IHS Markit, представившие сегодня свою десятку основных экономических прогнозов на будущий год.
Главный прогноз IHS Markit предполагает, что успешная широкомасштабная программа вакцинирования от COVID-19 будет способствовать переходу экономики к росту, который может составить 4,5%.

"Быстрое распространение эффективных вакцин и открытие экономик постепенно вызовет новую волну расходов на путешествия и услуги, что станет источником солидного роста во второй половине 2021 года, — отмечает исполнительный директор IHS Markit Сара Джонсон. — После сокращения на 4,0% в 2020 году мировой ВВП в следующем году вырастет на 4,5%, достигнув нового пика".

Второй прогноз касается неравномерности восстановления и значительного разброса в сроках, в которые экономики разных регионов будут возвращаться к росту. Экономика материкового Китая восстановилась во 2-м квартале 2020 года, однако экономики Японии и ряда ведущих стран Европы смогут восстановиться к докризисным уровням только в 2023-2024 году.
Уровень безработицы в 2021 году упадет в большинстве регионов, но в Западной Европе следует ожидать его роста по мере сокращения государственного финансирования программ поддержки занятости.
В 2021 году внимание инвесторов и властей переключится с COVID-19 на последствия изменения климата, считают в IHS Markit. Здесь прогнозируют продолжение тренда экологически и социально ответственного инвестирования (ESG).

"Мы ожидаем сохранения строгого подхода к оценке новых инвестиций на предмет ESG, а также роста объема эмиссий с привязкой к целям в области устойчивого развития, — говорит Джонсон. — Политическая поддержка усилий в сфере применения возобновляемых источников энергии ключевыми правительствами, а также снижение стоимости ветровой, солнечной и аккумуляторной энергии ускорит сдвиги в энергопотреблении и будет сдерживать спрос и цены на углеводородное сырье".

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Рынки , Экономика , Сара Джонсон , IHS
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