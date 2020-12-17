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Финансист рассказал, когда вклады снова станут доходными 

Прайм 3 часа назад
Когда вклады снова станут доходными
Фото: © fotolia.com/ dundersztyc
Тенденция к некоторому повышению ставок по рублевым вкладам может наметиться не раньше 2022 года — и лишь в том случае, если регулятор начнет возвращаться к нейтральной денежно-кредитной политике, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Но даже если это произойдет, доходность депозитов останется на весьма сдержанном уровне, а за это время инвесторы успеют еще больше привыкнуть к более доходным финансовым инструментам — к примеру, ПИФами. Да и в целом фондовый рынок, торговля ценными бумагами, привлекает все больше внимания граждан", — отмечет эксперт.

Смягчение монетарной политики стало прямым ответом на последствия пандемии. В этом плане ведущие мировые центробанки двигались в одном векторе. Россия не стала исключением, снизив процентную ставку до рекордных значений. На ближайшем заседании ЦБ, скорее всего, оставит ключевую ставку без изменений, вместе с тем нельзя исключать еще одного снижения в первом полугодии следующего года, считает он.
Очевидно, что прямое влияние пандемии еще будет с нами не один год. Несмотря на определённые успехи в испытании вакцин, ещё предстоит пройти целый путь по производству необходимого объема и проведения массовой вакцинации.

"В такой ситуации преждевременно говорить о каком-то повышении ставки, динамика потребительского спроса крайне слабая, ряд сфер охвачен кризисом. Так что в условиях мягкой монетарной политики мы будем жить в условиях низких доходностей и по банковским вкладам", — считает Бахтин.

Если говорить отдельно про валютные депозиты, то здесь вообще околонулевые ставки, которые сохранятся в ближайшие годы. Ведущие центральные банки мира продолжат проводить стимулирующую денежно-кредитную политику, они будут удерживать ключевые ставки на ультранизких уровнях. Соответственно, в течение ближайших лет не будет предпосылок для того, чтобы ставки по валютным вкладам пошли вверх, заключил эксперт.
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Комментарии 2
Рынки , Когда следующий кризис , Александр Бахтин , Центральный банк России
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