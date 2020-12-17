Эксперт: давление на рубль сохранится

Александр Бахтин , инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты":

— В пятницу, 18 декабря, пройдет завершающее в 2020 году заседание Банка России . Базовым сценарием для участников рынка является сохранение ключевой ставки на текущем уровне в 4,25%. Несмотря на то что представители ЦБ не раз отмечали, что еще остается пространство для снижения ключевой ставки, ускорение инфляции может выступить сдерживающим фактором для регулятора. В первом квартале 2021 года инфляция может достичь 5% в годовом выражении, что на 0,75% выше текущего уровня ключевой ставки.

По нашему мнению, если ЦБ в эту пятницу сохранит ставку без изменения, рубль отреагирует нейтрально. Впрочем, если в комментарии Банка России прозвучит тезис о том, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом на ближайших заседаниях будет рассматриваться целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки, это может оказать умеренное давление на рубль, так как это будет указанием на сохранение мягкого подхода регулятора к монетарной политике.

По нашим оценкам, курс рубля к доллару завершит этот год в коридоре 72,5-74,5, к евро — 88-90. Факторами в пользу укрепления российской валюты остаются общий risk on на рынках, связанный с одобрением вакцин и началом массового прививания против COVID-19, а также относительно стабильная ценовая конъюнктура в нефти вблизи 50 долларов за баррель, которая подпитывается тем же "вакцинным" оптимизмом, ослаблением USD на валютном рынке и решениями, принятыми в рамках соглашения ОПЕК+.

Американская валюта сдает позиции на фоне ожидаемого принятия нового масштабного пакета стимулов для экономики США, давая тем самым возможность для укрепления и сырьевым активам, и валютам развивающихся стран. Впрочем, новые локдауны в Европе, ухудшение прогнозов по спросу на сырье со стороны ОПЕК МЭА , а также стремительное восстановление нефтедобычи в Ливии могут остудить энтузиазм покупателей на рынке "черного золота".

Из других важных факторов влияния на рубль отметим возвращение умеренной напряженности геополитического фона по различным аспектам. Помнят инвесторы и о жесткой позиции в отношении России Джо Байдена , который совсем скоро вступит в должность президента США.

Также возможно давление на рубль со стороны выплат по внешнему долгу российских компаний — пик этих выплат приходится на последние недели декабря. Стоит учитывать и традиционное стремление части инвесторов уйти на длинные новогодние выходные в иностранной валюте из-за опасения реализации в это время каких-либо рисков. Наконец, общее ухудшение рыночного сентимента, например, в свете усугубления ситуации с пандемией или провала переговоров по сделке Brexit, также может стать причиной ослабления рубля.