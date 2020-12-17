Нефть Brent подорожала до $51,55 за баррель

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Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в четверг, 17 декабря.

Январские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,02%, составив $48,31 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале увеличились на 0,92% — до $51,55 за баррель.