Нефть Brent подорожала до $51,55 за баррель

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Цены на нефть растут на 1%
RT на русском
33 минуты назад
Фото:
Reuters
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Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в четверг, 17 декабря.
Январские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,02%, составив $48,31 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале увеличились на 0,92% — до $51,55 за баррель.
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