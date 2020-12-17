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«Сердце» экономики Китая столкнулось с невиданными проблемами 

Прайм 1 час назад
Акции китайской SMIC упали почти на 5%
Фото: Reuters
Компания-производитель микросхем SMIC, которую называют "сердцем" экономики Поднебесной, оказался перед незнакомой ранее проблемой.
Как сообщает CNBC, глава компании-производителя внезапно объявил об уходе. После этого SMIC исключили из одного из главных в мире фондовых индексов.
В середине декабря текущего 2020 года SMIC заявила, что компании "стало известно" о планах соруководителя корпорации Монга Сун Ляна уйти в отставку. Компания заверяла, что "уточняет" истинные намерения топ-менеджера, а также причины такого поступка.
Одновременно с этим американский фондовый провайдер MSCI, который рассчитывает один из главных в мире фондовых индексов, объявил о скором исключении из него целого ряда китайских компаний, в том числе — SMIC.
Причина исключения компании из индекса кроется в законодательном запрете на сотрудничество с отдельными предприятиями Китая, а именно — технологического сектора. Запрет наложен на такое сотрудничество для американских резидентов.
После этого акции SMIC на Гонконгской бирже рухнули на 4,9% на торговой сессии 16 декабря.
Сейчас одна акция компании торгуется около отметки в 20,2 гонконгских доллара ($2,6).
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